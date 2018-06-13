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    Главная / Торги / Запрос предложений на ленту текстильную

    Запрос предложений на ленту текстильную

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 12:3013.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806356Дата и время окончания срока приема заявок Лента текстильнаяБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на ленту текстильную

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 06:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док-ция

    2

    Тз

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68506

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    kpoleshchuk@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полещук Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лента текстильная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 12:3031.08.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806356Подведение итогов не позднее Лента текстильнаяБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента текстильная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нить 1100*3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Лента для стропов 1,0 (30мм)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Лента текстильная 2.0 (60мм)"

    Кол-во: 9000

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