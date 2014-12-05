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Номер извещения
ГП411995
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Выполнение работ по размещению химической лаборатории в блок 100, блок 8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-54-97 доб. 79122084227
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнить размещение химической лаборатории согласно технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 19:00 GMT +305.12.2014 19:0005.12.2014 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411995Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить размещение химической лаборатории согласно технического задания.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 10:0005.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411995Дата и время вскрытия заявок Выполнить размещение химической лаборатории согласно технического задания.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 21:5912.12.2014 21:5912.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411995Подведение итогов не позднее Выполнить размещение химической лаборатории согласно технического задания.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить размещение химической лаборатории согласно технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по размещению хим.лаборатории согласно технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки , 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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