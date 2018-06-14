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Номер извещения
ГП806354
Уникальный номер закупки
214-562/18
Наименование закупки
Поставка инструмента PRAMET-DORMER
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 05:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-91
Факс
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Адрес электронной почты
smagulov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смагулов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента PRAMET-DORMER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 07:30 GMT +314.06.2018 07:3014.06.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента PRAMET-DORMERЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 07:3014.06.2018 07:3014.06.2018 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806354Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента PRAMET-DORMERЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 07:3031.08.2018 07:3031.08.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806354Подведение итогов не позднее Поставка инструмента PRAMET-DORMERЕкатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента PRAMET-DORMER
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
517
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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