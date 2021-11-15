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Номер извещения
0851200000621007134
Уникальный номер закупки
0851200000621007134
Наименование закупки
Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе "специалист по маникюру", в объеме не менее 320 учебных часов, в количестве 5 (пяти) человек. 0851200000621007134
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.10.2021 06:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе "специалист по маникюру", в объеме не менее 320 учебных часов, в количестве 5 (пяти) человек.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621007134Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе "специалист по маникюру", в объеме не менее 320 учебных часов, в количестве 5 (пяти) человек.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе "специалист по маникюру", в объеме не менее 320 учебных часов, в количестве 5 (пяти) человек.
Начальная цена
155 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов