Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе "специалист по маникюру", в объеме не менее 320 учебных часов, в количестве 5 (пяти) человек. 0851200000621007134

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621007134 Уникальный номер закупки 0851200000621007134 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе "специалист по маникюру", в объеме не менее 320 учебных часов, в количестве 5 (пяти) человек. 0851200000621007134 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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