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Номер извещения
ГП806352
Уникальный номер закупки
ДКВ-ООиЭП-7.33
Наименование закупки
Закупка контрольно-измерительных приборов для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 04:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-66-97
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
yuliya.malyshkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Малышкина Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
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Закупка контрольно-измерительных приборов для нужд АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка контрольно-измерительных приборов для нужд АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
370
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
51.46.12.110
47.54
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 100
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