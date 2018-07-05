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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»

    Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 18:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис, шасси, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.

    Начальная цена

    1 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель).

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова.

    Начальная цена

    1 020 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое).

    Начальная цена

    1 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2018 11:4512.07.2018 11:4512.07.2018 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 11:4512.07.2018 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.

    Начальная цена

    120 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда

    Начальная цена

    158 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "здание"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область.

    Начальная цена

    152 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "здание"

    Кол-во: 0

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