www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №26 - CHEVROLET EXPRESS G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: CHEVROLET EXPRESS G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа: Минивэн Легковой . Год выпуска – 2008. Пробег – 59 898 км. VIN:1GBFH154981207615, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.
Начальная цена
1 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №27 - GMC SAVANA RV G 1500 Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: GMC SAVANA RV G 1500, черный, бензин. Тип машины, прицепа Минивэн Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 57 434 км. VIN:1GDFH154781198923, мощность двигателя: 301 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №28 - Мерседес-Бенц S450 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz S 450 4 MATIC, черный, бензин. Тип машины, прицепа Легковой. Год выпуска – 2008. Пробег – 316 979 км. VIN:WDD2211841A209204, мощность двигателя: 340 л. с. Состояние: Не на ходу. Необходимые ремонтные работы: Замена силового агрегата (двигатель).
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №29 – Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 324 214 км. VIN:WDB9066571S276201, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт рулевой рейки, ремонт климатической установки, косметический ремонт кузова.
Начальная цена
1 020 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №30 Мерседес-Бенц Спринтер515 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, Синий, дизель. Тип машины, прицепа Грузовой-фургон. Год выпуска – 2008. Пробег – 267 574 км. VIN:WDB9066571S276200, мощность двигателя: 149.6 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: ремонт климатической установки, ремонт передней подвески, косметический ремонт кузова, разбито лобовое стекло, разбито зеркало заднего вида (левое).
Начальная цена
1 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 11:4512.07.2018 11:4512.07.2018 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201812.07.2018 11:4512.07.2018 11:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №31 – "Тайота Эвенсис" ST220L-AEPEKW серебристый, легковой Место нахождения имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Марка ТС, цвет: Тайота Эвенсис, серебристый, бензин. Тип машины, прицепа: Легковой . Год выпуска – 2002. Пробег – 374 417 км. VIN: SB153SBN00E061811, мощность двигателя: 125 л. с. Состояние: На ходу. Необходимые ремонтные работы: отсутствуют.
Начальная цена
120 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 32 – Здание мобильное офис-зал совещаний на шасси (Ермак) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область, площадь Талда
Начальная цена
158 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806346Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806346Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806346Дата и время проведения Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806346Подведение итогов не позднее Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 33 – Здание мобильное-жилое (Ермак 801) 2003г. Место нахождения Имущества: г. Новокузнецк, Кемеровская область.
Начальная цена
152 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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