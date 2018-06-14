Открытый запрос предложений № 28-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806334 Уникальный номер закупки 28-М-ОЗП/18 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений № 28-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ Юридический адрес 105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б Почтовый адрес 121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18 Контактный телефон +7 499 940-33-71 доб. 170 Факс +7 499 940-33-71 Адрес электронной почты o.rogozhin@tsk-m.ru Ф.И.О. контактного лица Таракин Евгений Андреевич Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова: ремонт

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