Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 28-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»

    Открытый запрос предложений № 28-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806334Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806334

    Уникальный номер закупки

    28-М-ОЗП/18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 28-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 170

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    o.rogozhin@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таракин Евгений Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806334Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806334Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 17:0027.07.2018 17:0027.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806334Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 17:0027.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806334Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»

    Начальная цена

    2 360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    41.10.1

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и калибровке газоаналитических комплексов СОВ-1 на ТЭЦ - 9,12,17,25 и разовых работ по ремонту и наладке верхнего уровня экомониторинга на ТЭЦ-Филиалах ПАО «Мосэнерго»"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БВК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32110253576
    Разработка проектно-сметной документации на строительство сети водоснабжения
    Разработка проектно-сметной документации на строительство сети водоснабжения
    480847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 13:00(GMT+03:00)
    150 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить