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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»

    Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 17:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63

    Начальная цена

    2 074 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63

    Начальная цена

    1 849 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Начальная цена

    19 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Начальная цена

    79 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Начальная цена

    63 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Начальная цена

    42 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Начальная цена

    1 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

    Начальная цена

    72 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Начальная цена

    241 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Начальная цена

    209 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Начальная цена

    82 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Дата и время проведения

    06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Начальная цена

    54 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

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