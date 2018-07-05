www.etpgpb.ru
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Номер извещения
ГП806340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества. Собственник: АО «Газпром промгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – Струйный насос (НЭД-2) год выпуска 2013. Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63
Начальная цена
2 074 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 – Струйный насос (НЭД-1) год выпуска 2013 Место нахождения Имущества: 654034, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, д.63
Начальная цена
1 849 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 – Дальномер BOSCH год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
19 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 – Газоанализатор Даг 500, 4-х сенс.(Зав.№2В402554) год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
79 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 – Газоанализатор Optima-7 комплект 39 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
63 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6 – Измеритель шума ВШВ-003 год выпуска 2010 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
42 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 7 – Весы платформенныеПетВес ЕВ-4-1000 Wi-2M(1250*1250 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
1 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 8 – Газоанализатор ДАГ-16 4-х сенсорный зав.№ 8А808621 год выпуска 2008 Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
72 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 9 – Тепловизор FLIR T335 год выпуска 2012 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Начальная цена
241 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 10 – Расходомер ультразвуковой Portaflow330 год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Начальная цена
209 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 11 – Анализатор AR.5L kit-4 (анализатор количества электроэнергии) год выпуска 2011 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Начальная цена
82 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806340Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 18:0005.07.2018 18:0005.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806340Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Дата и время проведения
06.07.2018 11:0006.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806340Дата и время проведения Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806340Подведение итогов не позднее Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 12 – Компрессор Copeland ZR72KCTFD522 год выпуска 2015 Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23
Начальная цена
54 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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