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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806573300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по поверке (калибровке) метрологического оборудования (средств измерений)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по поверке (калибровке) средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 11:00 GMT +327.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806573300Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по поверке (калибровке) средств измеренийМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806573300Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по поверке (калибровке) средств измеренийМосква
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806573300Дата и время проведения Закупка услуг по поверке (калибровке) средств измеренийМосква
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 16:0002.07.2018 16:0002.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806573300Подведение итогов не позднее Закупка услуг по поверке (калибровке) средств измеренийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по поверке (калибровке) средств измерений
Начальная цена
702 596,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: по месту нахождения ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
45.20.21.222
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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