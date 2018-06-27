Оказание услуг по поверке (калибровке) метрологического оборудования (средств измерений)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк «ГПБ» (АО), при наличии у Поставщика с Банком «ГПБ» (АО) заключенного договора о банковском сопровождении. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета за каждую предоставленную партию в течение 10 (десяти) рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.