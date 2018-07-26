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Номер извещения
ГП806419
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 2"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2732
Факс
--
Адрес электронной почты
Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 10"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2018 17:00 GMT +326.07.2018 17:0026.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806419Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 10"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2018 17:0026.07.2018 17:0026.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806419Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 10"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»г. Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 17:0031.08.2018 17:0031.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806419Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 10"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201831.08.2018 17:0031.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806419Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 10"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка трубных узлов (Ду 10"-48") для УПГТ КС "Славянская" в рамках реализации проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
24.20.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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