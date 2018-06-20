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Номер извещения
31806585191
Уникальный номер закупки
75-18
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации крана мостового электрического грузоподъемностью 10,0 тонн, включая монтаж, пуско-наладочные работы (ПНР) и испытания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 22:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клёнова Виктория Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по модернизации крана мостового электрического грузоподъемностью 10,0 т. инв. № 702350 (МИК лаборатория № 1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806585191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации крана мостового электрического грузоподъемностью 10,0 т. инв. № 702350 (МИК лаборатория № 1)Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 10:0020.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806585191Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации крана мостового электрического грузоподъемностью 10,0 т. инв. № 702350 (МИК лаборатория № 1)Москва
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806585191Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации крана мостового электрического грузоподъемностью 10,0 т. инв. № 702350 (МИК лаборатория № 1)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации крана мостового электрического грузоподъемностью 10,0 т. инв. № 702350 (МИК лаборатория № 1)
Начальная цена
3 675 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
72 913,91 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
28.22.14.121
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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