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Номер извещения
ГП806451
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка матов из супертонкого стекловолокна по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка матов из супертонкого стекловолокна по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 14:00 GMT +318.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка матов из супертонкого стекловолокна по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-ЧепецкМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806451Дата и время вскрытия заявок Поставка матов из супертонкого стекловолокна по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-ЧепецкМосква
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 14:0029.06.2018 14:0029.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806451Подведение итогов не позднее Поставка матов из супертонкого стекловолокна по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-ЧепецкМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка матов из супертонкого стекловолокна по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
26.82.16.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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