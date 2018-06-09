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Номер извещения
ГП806311
Уникальный номер закупки
ЗП18-05-16
Наименование закупки
№ ЗП18-05-16 запрос предложений с целью выбора поставщика компьютерной техники и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 428-49-84 доб. 24984
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компьютерная техника и комплектующие
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 12:00 GMT +309.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806311Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная техника и комплектующиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 12:0009.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806311Дата и время вскрытия заявок Компьютерная техника и комплектующиеМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 18:0021.06.2018 18:0021.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806311Подведение итогов не позднее Компьютерная техника и комплектующиеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютерная техника и комплектующие
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданием Срок поставки продукции не позднее 25.06.2018Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
26.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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