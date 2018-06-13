Клапана регулирующие уровень с электроприводами ОИ 392

Лот 1

Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ru