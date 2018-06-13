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Номер извещения
ГП806511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клапана регулирующие уровень с электроприводами ОИ 392
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 279-50-05
Факс
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Адрес электронной почты
ziganshin.ar@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зиганшин Артём Рамилевич
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ru
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201820.06.2018 21:5920.06.2018 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806511Подведение итогов не позднее Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ruгород Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ru
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
28.14.13.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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