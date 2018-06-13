Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Клапана регулирующие уровень с электроприводами ОИ 392

    Клапана регулирующие уровень с электроприводами ОИ 392

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 12:0413.06.2018 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806511Дата и время окончания срока приема заявок Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ruгород ОктябрьскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клапана регулирующие уровень с электроприводами ОИ 392

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет документов

    Опросные листы

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 279-50-05

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ziganshin.ar@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зиганшин Артём Рамилевич

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ru

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 21:5920.06.2018 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806511Подведение итогов не позднее Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ruгород Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка клапанов регулирующих с электроприводами ОИ 392 После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Объемы, заявляемые в данном запросе предложений, могут варьироваться Перед подачей предложения обязательное предварительное техническое согласование с заказчиком по почте ziganshin.ar@ozna.ru

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течении 60 календарных дней после поступления товара на склад Покупателя Срок поставки - до 01.09.2018
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан регулирующий расход ручной Dтр-да=57х4мм, Dy=25мм, Ру=1,6МПа, Kvy=0,6, климатическое исполнение - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан регулирующий уровень с электроприводом на трубу DN=100мм; PN=1,6МПа; климатическое исполнение - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69; среда - пластовая вода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Клапан регулирующий уровень с электроприводом на трубу DN=50мм; PN=1,6МПа; климатическое исполнение - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69; среда - газ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клапан регулирующий уровень с электроприводом на трубу DN=100мм; PN=1,6МПа; климатическое исполнение - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69; среда - газ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапан регулирующий уровень с электроприводом на трубу DN=100мм; PN=1,6МПа; климатическое исполнение - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69; среда - нефть"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП213614
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    588674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011199
    Поставка запорной арматуры для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» (0142/00074/П/21.12.2021)
    Поставка запорной арматуры для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз»...
    579181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 349 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП225404
    запорная арматура
    запорная арматура
    591139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП013356
    Поставка ЗРА для нужд филиала "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00008/П/21.01.2022)
    Поставка ЗРА для нужд филиала "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году...
    589923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 238 177
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЗАО Тернефтегаз
    Попозиционная № ГП723453
    продажа невостребованного имущества ЗАО "Тернефтегаз"
    продажа невостребованного имущества ЗАО "Тернефтегаз"
    125214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ИФСК АРКС
    Запрос предложений № ГП038578
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Запорной арматуры, ВЧШГ для ООО "АРКС инж"
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Запорной...
    323058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.02.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП833329
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    178676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110217274
    КО №77/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №77/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    476351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    2 885 781
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить