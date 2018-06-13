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Номер извещения
ГП806323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Патрон токарный 4-х кулачковый Д720 ППТ 4Н-720.320 правый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2781
Факс
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Адрес электронной почты
Malyarov.SN@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маляров Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Патрона токарного 4-х кулачкового Д720 ППТ 4Н-720.320 правого После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС Объемы, заявляемые в данном запросе предложений могут варьироваться
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806323Подведение итогов не позднее Поставка Патрона токарного 4-х кулачкового Д720 ППТ 4Н-720.320 правого После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС Объемы, заявляемые в данном запросе предложений могут варьироваться город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Патрона токарного 4-х кулачкового Д720 ППТ 4Н-720.320 правого После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС Объемы, заявляемые в данном запросе предложений могут варьироваться
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Патрон токарный 4-х кулачковый Д720 ППТ 4Н-720.320 правый 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, РБ, г. Октябрьский, ул. Северная 60, АО "ОЗНА-Измерительные системы"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
28.49.23.195
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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