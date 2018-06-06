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    Главная / Торги / Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.

    Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806301

    Уникальный номер закупки

    1405

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    документы

    спецификация

    схема

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 133

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 14:00 GMT +306.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 14:0006.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806301Дата и время вскрытия заявок Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 15:3014.06.2018 15:3014.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806301Подведение итогов не позднее Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 15:3014.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806301Подведение итогов не позднее Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.

    Начальная цена

    2 272 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке, спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по схемеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору, Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка водоотводных лотков согласно спецификации с доставкой Белые столбы. Условия оплаты 50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности к отгрузке в течении 3-х дней. Валюта – рубли. Поставка не более двух недель с момента заключения договора. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно."

    Кол-во: 380

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