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    Главная / Торги / Мотопомпа производительностью 13,7/ л/ сек

    Мотопомпа производительностью 13,7/ л/ сек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806315Дата и время окончания срока приема заявок Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНАгород ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мотопомпа производительностью 13,7/ л/ сек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2027

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Pashirova.RV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паширова Рузана Вакилевна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806315Подведение итогов не позднее Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНАгород Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    мотопомпа 1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до ПолучателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания"

    Кол-во: 1

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