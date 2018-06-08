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Номер извещения
ГП806315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Мотопомпа производительностью 13,7/ л/ сек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2027
Факс
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Адрес электронной почты
Pashirova.RV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паширова Рузана Вакилевна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201822.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806315Подведение итогов не позднее Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНАгород Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотопомпа с двигателем внутреннего сгорания( номин.произ-сть- 16л/с,номинальный напор 80м,максимальное давление насоса 1,5 Мпа,диаметр и количество присоед.патрубков-всасывающего 100-1шт,напорного 70мм-2шт,диаметр и кол-во рукавов-всасывающий рукав Ду100мм-2шт,напорный рукав Ду65мм с ГР-70-2шт,наименование и кол-во всасывающих сеток-всасывающая сетка СВ-100-1шт) После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
мотопомпа 1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до ПолучателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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