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Номер извещения
31806571349
Уникальный номер закупки
ОЗП-058-ТМЦ-18
Наименование закупки
ОЗП-058-ТМЦ-18 Поставка и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
yu.zuikova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйкова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 13:00 GMT +321.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806571349Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал". г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806571349Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал". г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 12:0026.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806571349Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал". г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал".
Начальная цена
729 169,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложение № 1 Закупочной документации), Перечне закупаемой продукции (Приложение № 1 к Техническому зада-нию) и Проекте договора (Приложение № 2 Закупочной докумен-тации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31, д.38, стр.10, 4 этаж, кабинет №414 (лифт отсутствует).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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