ОЗП-058-ТМЦ-18 Поставка и монтаж оргтехники для нужд ООО "Тюмень Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки всей партии Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 7 (семь) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 7 (семь) дней до наступления послед-него дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 7 (семь) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента под-писания Договора обеими сторонами.