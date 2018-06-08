Поставка трубы и соединительных деталей по Заявке №1 и №2 в рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806297 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка трубы и соединительных деталей по Заявке №1 и №2 в рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 495 787-88-22 доб. 2732 Факс -- Адрес электронной почты Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru Ф.И.О. контактного лица Васильева Светлана Александровна Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

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