19ЭА-18-223. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки выполнения работ: в течение 38 рабочих дней с даты заключения контракта. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. Порядок оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в том числе НДС. Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры в течение 60 календарных дней. Непредвиденные затраты, предусмотренные локальными сметными расчетами, оплачиваются только по факту выполнения по отдельному акту(актам) с расшифровкой видов расходов . Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании сметной документации, выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры, а также на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта установленной формы о приёмке выполненных работ (форма КС-2), составленными на основании сметной документации и подписанными представителями Сторон. Непредвиденные затраты, предусмотренные локальными сметными расчетами, оплачиваются только по факту выполнения по отдельному акту(актам) с расшифровкой видов расходов