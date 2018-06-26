www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806570750
Уникальный номер закупки
19ЭА-18-223
Наименование закупки
19ЭА-18-223. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603136, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 211
Почтовый адрес
603136, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 211
Контактный телефон
+7 831 417-56-84
Факс
Адрес электронной почты
ks@nodkb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобякова Ирина Адольфовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 09:00 GMT +326.06.2018 09:0026.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806570750Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2018 21:0026.06.2018 21:0026.06.2018 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806570750Дата окончания срока рассмотрения заявок Капитальный ремонт кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»Нижний Новгород
Дата и время проведения
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806570750Дата и время проведения Капитальный ремонт кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 21:0002.07.2018 21:0002.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806570750Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли здания пищеблока ГБУЗ НО «НОДКБ»
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.211Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ НО НОДКБ
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО НОДКБ
Адрес местонахождения
603136, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 211
43.91.19.190
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.