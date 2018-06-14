Поставка электрического осветительного оборудования.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты:100% оплата в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Товара на склад Заказчика, проверки комплектности и качества. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения Договора.