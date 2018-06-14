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Номер извещения
31806570772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрического осветительного оборудования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немтинов Валерий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрического осветительного оборудования.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 06:00 GMT +314.06.2018 06:0014.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806570772Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического осветительного оборудования.ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 06:0014.06.2018 06:0014.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806570772Дата и время вскрытия заявок Поставка электрического осветительного оборудования.ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрического осветительного оборудования.
Начальная цена
80 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и приложениями к договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
27.40.25.120
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
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