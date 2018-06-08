Оказание услуг по бронированию, оформлению и выписке билетов на пассажирские авиа и железнодорожные перевозки для нужд КГЭУ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806278 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по бронированию, оформлению и выписке билетов на пассажирские авиа и железнодорожные перевозки для нужд КГЭУ Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51, Почтовый адрес 420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51 Контактный телефон +7 917 257-16-89 Факс -- Адрес электронной почты os_kgeu69@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Ишмухаметова Алина Робертовна Место рассмотрения предложений Казань Закупки и тендеры Татарстан Республика Ключевые слова:

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