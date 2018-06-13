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Номер извещения
ГП806273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. Магнитогорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-28 доб. 2396
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
ivanovp@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Петр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. Магнитогорск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806273Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. МагнитогорскБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806273Дата и время вскрытия заявок Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. МагнитогорскБалашиха
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 09:0029.06.2018 09:0029.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806273Подведение итогов не позднее Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. МагнитогорскБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 09:0029.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806273Подведение итогов не позднее Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. МагнитогорскБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. Магнитогорск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ревизия трех холодильных машин на базе центробежных компрессоров с водяным охлаждением конденсаторного типа CVGF 1000, производства Trane. г. Магнитогорск
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МагнитогорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
41.20.40.000
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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