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Номер извещения
ГП806274
Уникальный номер закупки
1647-А-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 10:00 GMT +304.07.2018 10:0004.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806274Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 10:0006.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806274Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806274Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 10:0010.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806274Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край)
Начальная цена
285,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
67 968,04 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
238,0 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, д. 137 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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