Поставка стиральной машины Miele с выполнением пусконаладочных работ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: не более 25 календарных дней с даты подписания договора с правом досрочной поставки. Порядок оплаты: Вариант № 1:  Первый платеж в размере 80% (Восьмидесяти процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком. Если Общая Стоимость Товаров не облагается НДС, то счёт-фактура не предоставляется.  Поскольку Стороны по Договору в дату подписания Договора заключили Договор на выполнение ПНР и обучения персонала в отношении поставляемого Товара, Стороны договорились о том, что второй платеж в размере 20% (Двадцати процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в один из следующих сроков (в зависимости от того, что наступит ранее):  в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после выполнения Поставщиком всех работ по пусконаладке Товаров и подписания обеими Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ по Договору на выполнение ПНР и обучению персонала, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика, либо после истечения 6 (Шести) месяцев с даты доставки Товаров (настоящее условие применимо, если работы по пусконаладке Товаров не были проведены в течение 6 (Шести) месяцев с даты доставки Товаров по причинам, не зависящим от Поставщика), и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Вариант № 2 (излагается в следующей редакции, если Поставщиком по Договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства):  Первый платеж в размере 80% (Восьмидесяти процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком. Если Общая Стоимость Товаров не облагается НДС, то счёт-фактура не предоставляется.  Поскольку Стороны по Договору в дату подписания Договора заключили Договор на выполнение ПНР и обучения персонала в отношении поставляемого Товара, Стороны договорились о том, что второй платеж в размере 20% (Двадцати процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в один из следующих сроков (в зависимости от того, что наступит ранее):  в течение 30 (Тридцати) календарных дней после выполнения Поставщиком всех работ по пусконаладке Товаров и подписания обеими Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ по Договору на выполнение ПНР и обучения персонала, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика, либо после истечения 6 (Шести) месяцев с даты доставки Товаров (настоящее условие применимо, если работы по пусконаладке Товаров не были проведены в течение 6 (Шести) месяцев с даты доставки Товаров по причинам, не зависящим от Поставщика), и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Порядок оплаты по договору на выполнение пусконаладочных работ: Вариант № 1:  за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком пусконаладочные работы - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ, оформленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, на основании счета на оплату и счета-фактуры, представленных Заказчику в оригинале согласно пункту 4.2 и разделу 8 Договора. Вариант № 2 (если Подрядчиком по Договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства):  за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком пусконаладочные работы - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ, оформленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, на основании счета на оплату и счета-фактуры, представленных Заказчику в оригинале согласно пункту 4.2 и разделу 8 Договора.