Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / запрос ценовых котировок ЯНПЗ

    запрос ценовых котировок ЯНПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806478Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806478

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок ЯНПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 07:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 3-52-57

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    d.saulyan@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Саулян Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806478Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806478Дата и время вскрытия заявок запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 20:0013.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806478Подведение итогов не позднее запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806478Подведение итогов не позднее запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УР, г. Глазов, ООО "Глазовский завод "Химмаш", Химмашевское шоссе, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металлопрокат по списку"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237089
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    593302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237086
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    593284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить