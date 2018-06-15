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Номер извещения
ГП806478
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос ценовых котировок ЯНПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 07:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-52-57
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
d.saulyan@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Саулян Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Глазов
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Запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806478Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806478Дата и время вскрытия заявок запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 20:0013.07.2018 20:0013.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806478Подведение итогов не позднее запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗГлазов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на металлопрокат ЯНПЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УР, г. Глазов, ООО "Глазовский завод "Химмаш", Химмашевское шоссе, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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