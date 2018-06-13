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Номер извещения
ГП806267
Уникальный номер закупки
364-КД
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохоров Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806267Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 10:0013.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806267Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2018 18:0016.06.2018 18:0016.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806267Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201816.06.2018 18:0016.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806267Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ по модернизации оборудования телемеханики СОТИ АССО объектов филиала "Кольский" ПАО «ТГК-1
Начальная цена
4 085 868,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
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Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
43.21.10.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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