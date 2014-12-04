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    Главная / Торги / выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2014 15:0004.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401738636Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401738636

    Уникальный номер закупки

    1 067Э/2014-ООЗД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 067Э/2014-ООЗД

    Приложени № 1 ТЗ

    Приложение № 2 Смета

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касперов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.201408.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401738636Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 15:0008.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401738636Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401738636Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту электросетей стр. 10 ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    180 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    180 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1,2 к Договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1,2 к Договору.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1,2 к Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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