Поставка лицензии на ПО, услуги по установке и настройке ПО 0184200000621000620

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0184200000621000620 Уникальный номер закупки 0184200000621000620 Номер закупки Наименование закупки Поставка лицензии на ПО, услуги по установке и настройке ПО 0184200000621000620 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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