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    Главная / Торги / Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806271

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1804/182/МТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6. Договор ШМР и ПНР

    5. Договор поставки с разработкой КД

    4. Коммерческое предложение (Форма 11)_ЗЦ-1804-182-МТ

    3. Техническое предложение (Форма 9)_ЗЦ-1804-182-МТ

    2. ТЗ с приложениями

    1. Инструкция_ЗЦ-1804-182-МТ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1619

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 18:00 GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806271Дата и время вскрытия заявок Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 18:0017.08.2018 18:0017.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806271Подведение итогов не позднее Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 18:0017.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806271Подведение итогов не позднее Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: г. Усинск (ул. Магистральная, 19); Место выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ: Харьягинское месторождение;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - порядок оплаты по договору поставки: Первый платеж в размере 10% (Десяти процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи КД в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Второй платеж в размере 20% (Двадцати процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после проведения заводских испытаний Оборудования и оформления Протокола заводских испытаний Оборудования в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Третий платеж в размере 60% (Шестидесяти процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования согласно п. 5.9 настоящего Договора, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Поскольку Стороны по настоящему Договору в дату подписания настоящего Договора заключили Договор на выполнение ШМР и ПНР в отношении поставляемого по настоящему Договору Оборудования, Стороны договорились о том, что Четвертый платеж в размере 10% (Десять процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в один из следующих сроков (в зависимости от того, что наступит ранее): - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после выполнения Поставщиком всех работ по шеф-монтажу и пусконаладке Оборудования и подписания обеими Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ по Договору на выполнение ШМР и ПНР, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика, либо - после истечения 6 (Шести) месяцев с даты поставки согласно п. 5.9 настоящего Договора (настоящее условие применимо, если работы по шеф-монтажу и пусконаладке Оборудования не были проведены в течение 6 (Шести) месяцев с даты поставки согласно п. 5.9 настоящего Договора по причинам, не зависящим от Поставщика), и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Если поставщиком по договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства, оплата производится в течение 30 календарных дней с момента выполнения условий, указанных выше. - порядок оплаты по договору на выполнение ШМР, ПНР: за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком шеф-монтажные работы - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки шеф-монтажных работ, оформленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, на основании счета на оплату и счета-фактуры, представленных Заказчику в оригинале согласно пункту 4.2 и разделу 8 настоящего Договора; за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком пусконаладочные работы - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ, оформленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, на основании счета на оплату и счета-фактуры, представленных Заказчику в оригинале согласно пункту 4.2 и разделу 8 настоящего Договора. Если поставщиком по договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства, оплата производится в течение 30 календарных дней с момента выполнения условий, указанных выше.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52.1

    Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    1. Инструкция_ЗЦ-1804-182-МТ

    05.06.2018

    2. ТЗ с приложениями

    05.06.2018

    3. Техническое предложение (Форма 9)_ЗЦ-1804-182-МТ

    05.06.2018

    4. Коммерческое предложение (Форма 11)_ЗЦ-1804-182-МТ

    05.06.2018

    5. Договор поставки с разработкой КД

    05.06.2018

    6. Договор ШМР и ПНР

    05.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка модульного центра обработки данных (МЦОД) с разработкой конструкторской документации, выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ"

    Кол-во: 1

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