Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- порядок оплаты по договору поставки: Первый платеж в размере 10% (Десяти процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи КД в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Второй платеж в размере 20% (Двадцати процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после проведения заводских испытаний Оборудования и оформления Протокола заводских испытаний Оборудования в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Третий платеж в размере 60% (Шестидесяти процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования согласно п. 5.9 настоящего Договора, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Поскольку Стороны по настоящему Договору в дату подписания настоящего Договора заключили Договор на выполнение ШМР и ПНР в отношении поставляемого по настоящему Договору Оборудования, Стороны договорились о том, что Четвертый платеж в размере 10% (Десять процентов) от Общей стоимости Договора производится Покупателем в один из следующих сроков (в зависимости от того, что наступит ранее): - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после выполнения Поставщиком всех работ по шеф-монтажу и пусконаладке Оборудования и подписания обеими Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ по Договору на выполнение ШМР и ПНР, и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика, либо - после истечения 6 (Шести) месяцев с даты поставки согласно п. 5.9 настоящего Договора (настоящее условие применимо, если работы по шеф-монтажу и пусконаладке Оборудования не были проведены в течение 6 (Шести) месяцев с даты поставки согласно п. 5.9 настоящего Договора по причинам, не зависящим от Поставщика), и при условии получения Покупателем оригинала счета Поставщика. Если поставщиком по договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства, оплата производится в течение 30 календарных дней с момента выполнения условий, указанных выше. - порядок оплаты по договору на выполнение ШМР, ПНР: за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком шеф-монтажные работы - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки шеф-монтажных работ, оформленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, на основании счета на оплату и счета-фактуры, представленных Заказчику в оригинале согласно пункту 4.2 и разделу 8 настоящего Договора; за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком пусконаладочные работы - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки пусконаладочных работ, оформленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, на основании счета на оплату и счета-фактуры, представленных Заказчику в оригинале согласно пункту 4.2 и разделу 8 настоящего Договора. Если поставщиком по договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства, оплата производится в течение 30 календарных дней с момента выполнения условий, указанных выше.