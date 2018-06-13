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Номер извещения
ГП806260
Уникальный номер закупки
363-КД
Наименование закупки
Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохоров Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806260Дата и время окончания срока приема заявок Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806260Дата и время вскрытия заявок Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806260Подведение итогов не позднее Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806260Подведение итогов не позднее Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнения работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем телемеханики филиала "Карельский"»
Начальная цена
15 322 005,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
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Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
43.21.10.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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