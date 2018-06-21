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Номер извещения
31806569746
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание гостиничных услуг экипажей АО «Авиакомпания «Россия» в г. Магадан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание гостиничных услуг экипажей АО «Авиакомпания «Россия» в г. Магадан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569746Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг экипажей АО «Авиакомпания «Россия» в г. МагаданСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806569746Дата и время вскрытия заявок Оказание гостиничных услуг экипажей АО «Авиакомпания «Россия» в г. МагаданСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 20:0010.07.2018 20:0010.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569746Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг экипажей АО «Авиакомпания «Россия» в г. МагаданСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание гостиничных услуг экипажей АО «Авиакомпания «Россия» в г. Магадан
Начальная цена
58 917 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9800 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МагаданРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
55.10
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9800
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