На выполнение работ по техническому обслуживанию зданий (помещений) районных судов г. Самары и г. Тольятти, районных и городских судов Самарской области, Самарского гарнизонного военного суда, с использованием материалов (товара), предоставляемых Подрядчиком 0142100003621000054

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142100003621000054 Уникальный номер закупки 0142100003621000054 Номер закупки Наименование закупки На выполнение работ по техническому обслуживанию зданий (помещений) районных судов г. Самары и г. Тольятти, районных и городских судов Самарской области, Самарского гарнизонного военного суда, с использованием материалов (товара), предоставляемых Подрядчиком 0142100003621000054 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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