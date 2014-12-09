Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401738698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401738698

    Уникальный номер закупки

    47

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    приложение 2 проект договора

    приложение 1 техническое задание

    приложение 4 критерии оценки участников

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    L.Tusheva@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тушева Любовь Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 08:00 GMT +309.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401738698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 08:0009.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401738698Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    11.12.2014 08:0011.12.2014 08:0011.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401738698Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 08:0011.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401738698Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    313 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.51.13

    Производство кисло-молочной продукции

    Документация лота

    приложение 2 проект договора

    29.09.2016

    приложение 1 техническое задание

    29.09.2016

    приложение 4 критерии оценки участников

    29.09.2016

    закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080157
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского...
    593462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 812 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Мечел-Сервис
    Попозиционная № ГП136806
    Оказание услуг по размотке бунтового металлопроката в пруток в г. Санкт-Петербург
    Оказание услуг по размотке бунтового металлопроката в пруток в г. Санкт-Петербург
    579333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32110676066
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    540490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    855 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080080
    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в еженедельном периодическом печатном издании - газете, распространяемом на территории г.Череповец Вологодской области (Ч2)
    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об...
    593429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    970 920
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Маркетинговые исследования № 32211080104
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    593434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 422 379
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237145
    Аренда звукового оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда звукового оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593451
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 385 167
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014202
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в 2022 году
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО...
    593431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    42 236 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить