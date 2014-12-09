Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401738698 Уникальный номер закупки 47 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку продуктов питания (Молоко и молочные продукты) на 2015г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41, Почтовый адрес 460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41 Контактный телефон +7 3532 37-00-00 Факс +7 3532 37-00-00 Адрес электронной почты L.Tusheva@oren-vodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Тушева Любовь Васильевна Место рассмотрения предложений г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41 Закупки и тендеры Оренбургская Область Закупки и тендеры Услуги по производству молочной продукции, выполняемые субподрядчиком Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru