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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806256
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы сварочные марки Zeller
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-08
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
elena.slobodchikova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слободчикова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы сварочные марки Zeller
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы сварочные марки Zeller
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - DDP, до ст. Коршуниха-Ангарская, г. Железногорск- Илимский, ул. Промышленная, 5, склад №2. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение. Период поставки: 3 квартал 2018гРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
24.66.46.120
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 25
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