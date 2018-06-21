Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предпочтительные условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до станции назначения. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет-фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства.