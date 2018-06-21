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    Главная / Торги / Материалы сварочные марки Zeller

    Материалы сварочные марки Zeller

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806256Дата и время окончания срока приема заявок Материалы сварочные марки ZellerНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806256

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы сварочные марки Zeller

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-08

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    elena.slobodchikova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слободчикова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы сварочные марки Zeller

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201815.08.2018 13:0015.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806256Подведение итогов не позднее Материалы сварочные марки ZellerНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы сварочные марки Zeller

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - DDP, до ст. Коршуниха-Ангарская, г. Железногорск- Илимский, ул. Промышленная, 5, склад №2. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение. Период поставки: 3 квартал 2018гРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до станции назначения. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет-фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    24.66.46.120

    Флюсы и прочие вспомогательные материалы для пайки или сварки; материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов и прутков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора поставки

    05.06.2018

    Документация

    05.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока сварочная Zeller G 663 ф – 1,6 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Электрод Zeller 655 ф – 3,2 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Электрод Zeller 663 ф – 5 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Электрод Zeller 663 ф – 4 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Электрод Zeller 480 ф – 2,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Припой Zeller А20М ф – 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Припой Zeller А198М ф – 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Электрод Zeller 340N ф – 2,5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Электрод Zeller 888 ф - 3,2 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Электрод Zeller 855 ф - 4 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Электрод Zeller 880AS ф -5 мм"

    Кол-во: 25

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