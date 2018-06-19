Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции (партии продукции) не позднее 90 календарных дней с даты поставки продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (партии продукции), товарных накладных и счетов-фактур, соответствующих результатам приемки, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.