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Номер извещения
ГП806268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-60-04
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Aleksandr.Kuznetsov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806268Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 10:0019.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806268Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
15.08.2018 18:5915.08.2018 18:5915.08.2018 18:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806268Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.08.201815.08.2018 18:5915.08.2018 18:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806268Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
72.1
Документация лота
Кол-во: 1
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