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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018г

    Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806268Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Типовой договор

    перечень документов к закупочной процедуре

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-04

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Kuznetsov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806268Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 10:0019.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806268Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2018 18:5915.08.2018 18:5915.08.2018 18:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806268Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.08.201815.08.2018 18:5915.08.2018 18:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806268Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции (партии продукции) не позднее 90 календарных дней с даты поставки продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (партии продукции), товарных накладных и счетов-фактур, соответствующих результатам приемки, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    05.06.2018

    перечень документов к закупочной процедуре

    05.06.2018

    Документация

    05.06.2018

    Техническое задание

    05.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по проведению комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений обогатительной фабрики ПАО «Коршуновский ГОК» в 2018 г "

    Кол-во: 1

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