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    Главная / Торги / ОЗП-056-ТМЦ-18 Поставка оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    ОЗП-056-ТМЦ-18 Поставка оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569175Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10, деловой центр «Парус» Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806569175

    Уникальный номер закупки

    ОЗП-056-ТМЦ-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП-056-ТМЦ-18 Поставка оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 08:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    7. Приложение № 4 к ЗД- Критерии оценки.

    6. Приложение №3.1 к ЗД - Форма расчета стоимости поставляемых ТМЦ

    1. Закупочная документация ОЗП-056-ТМЦ-18

    2. Приложение №1 к ЗД - Техническое задание

    3. Приложение №1 к ТЗ - Перечень и объемы

    4. Приложение №2 к ЗД - Проект Договора

    5. Приложение №3 к ЗД - Форма подачи предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1035

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10, деловой центр «Парус»

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Закупки и тендеры Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569175Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10, деловой центр «Парус»

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806569175Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10, деловой центр «Парус»

    Подведение итогов не позднее

    26.07.2018 12:0026.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569175Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10, деловой центр «Парус»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569175Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10, деловой центр «Парус»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    312 882,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложение № 1 Закупочной документации), Перечне закупаемой продукции (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Проекте договора (Приложение № 2 Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31, Центральный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки продукции: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    30.99

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    30.99

    Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4

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