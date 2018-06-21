ОЗП-056-ТМЦ-18 Поставка оборудования для ремонта транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки продукции: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных