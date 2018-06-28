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Номер извещения
ГП806242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа лома и отходов, содержащих драгоценные металлы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 07:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 34126 1-06-60
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
rylovaav@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рылова Анастасия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 14:30 GMT +328.06.2018 14:3028.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806242Дата и время окончания срока приема заявок Лом и отходы, содержащие драгоценные металлыИжевск
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 14:3028.06.2018 14:3028.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806242Дата и время вскрытия заявок Лом и отходы, содержащие драгоценные металлыИжевск
Подведение итогов не позднее
06.07.2018 14:3006.07.2018 14:3006.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806242Подведение итогов не позднее Лом и отходы, содержащие драгоценные металлыИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ЛОМ И ОТХОДЫ ПЛАТИНЫ ТПП 176,74 ЛОМ И ОТХ.СЕРЕБРА 51-80% 367,50 ЛОМ И ОТХ.СЕРЕБР 0.1-1.0% 6 115,00 ЛОМ ПАЛЛАДИЯ 0.01% 4,60 ЛОМ И ОТХ.ЗОЛОТА 0,1-0,5% 59,10 ЛОМ И ОТХ.СЕРЕБРА 81-95% 110,35 ОТХОДЫ СЕРЕБРА ТСП 147,75
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
24.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 110.35
Кол-во: 59.1
Кол-во: 4.6
Кол-во: 6115
Кол-во: 367.5
Кол-во: 176.74
Кол-во: 147.75
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