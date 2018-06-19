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Номер извещения
ГП806234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 06:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-61
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Larisa.kartseva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Карцева Лариса Сулеймановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 11:00 GMT +319.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806234Дата и время окончания срока приема заявок закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 11:0019.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806234Дата и время вскрытия заявок закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
05.12.2018 11:0005.12.2018 11:0005.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806234Подведение итогов не позднее закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28
Документация лота
Кол-во: 1
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