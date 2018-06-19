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    Главная / Торги / закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367

    закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806234Дата и время окончания срока приема заявок закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 06:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Перечень запасных частей

    Отгрузочные реквизиты

    Проект Спецификации

    Закупочная документация

    техническое задание

    договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-61

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Larisa.kartseva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Карцева Лариса Сулеймановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 11:00 GMT +319.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806234Дата и время окончания срока приема заявок закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 11:0019.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806234Дата и время вскрытия заявок закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2018 11:0005.12.2018 11:0005.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806234Подведение итогов не позднее закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201805.12.2018 11:0005.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806234Подведение итогов не позднее закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка компрессора (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    05.06.2018

    техническое задание

    05.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компрессор (собственно) 6ВВ-25/9 с полумуфтой 4.240.367 "

    Кол-во: 1

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