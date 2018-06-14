Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806231Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 04:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение "А" к договору "Система контроля"

    Отгрузочные реквизиты ООО Эльгауголь

    Проект договора поставки в редакции ООО Эльгауголь

    Проект спецификации

    Закупочная документация с формами для заполнения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19645

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симоненко Анастасия Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.201814.12.2018 18:0014.12.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806231Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для автокрана GROVE GMK 3055-1 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. 20 т. футовые контейнеры 1.1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», тел.: 8-914-116-45-55. 2.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com 3. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 3.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»,тел.: 914-116-45-55, 914-282-98-33; Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки июль-сентябрь 2018 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя - базис поставки ст. Верхнезейск ДВ ЖД либо ст. Улак ДВ ЖД (согласно отгруз.реквизитам - см.закупочную документацию п.4.1). Обязательное наличие паспорта качества либо иного документа, удостоверяющего качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Направляющая 03080648 (8мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Направляющая 03080647 (9мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Направляющая 03080633 (12мм)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Направляющая 03080632 (11мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Направляющая 03080629 (7мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Направляющая 03080628 (8мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Направляющая 03080627 (9мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Направляющая 03080624 (13мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Направляющая 03080623 (12мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Направляющая 03080622 (11мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Направляющая 03080618 (8мм)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 12"

    "Направляющая 03080617 (9мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Направляющая 03080613 (12мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Направляющая 03080612 (11мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Направляющая 03080593 (10мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Направляющая 03080592 (10мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Направляющая 03080591 (10мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Набор 00890023700 для вклейки стекол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Лампа 02210349 (1.20 Вт)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Кольцо 02312186 уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Кольцо 01368741 уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кольцо 00117132 уплотнительное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Колодка 03324293 тормозная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Колодка 03322112 тормозная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Колодка 03056193 предохранителей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Клапан 03323325 подвески"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Катушка 03046090 соленоида для стрелы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Сальник 01679004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Камера 01682355 тормозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Камера 01376246 тормозная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Датчик 04181306"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Датчик 03323585 прецизионный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Датчик 03320012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Датчик 03319619"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Гидрозамок 02255709 цилиндра аутригера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Гайка 03042923"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Втулка 02313586"

    Кол-во: 24

    "Позиция 38"

    "Блок 04156788 клапанов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Блок 04156787 клапанов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Барабан 03297468 нижний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Ящик 03078540 электрический (корпус)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Энергоаккумулятор 01922486"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Энергоаккумулятор 01682354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Цилиндр 03325787 аутригера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Цилиндр 03323353 выдвижения аутригера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Фара 03142230 подсветки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Стойка 03323857 подвески 2 ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Стойка 03078845 подвески 3 ось"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Стекло 03240805 правое кабины крановой установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Стекло 03090612 переднее кабины крановой установки в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Сальник 02315065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Ремкомплект 03324156 цилиндра аутригера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Предохранитель 7482000037 (ЗА)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Предохранитель 03320237 (2А)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Потенциометр 04156349"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Пневмогидроаккумулятор 04157223"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Плата 03067700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Направляющая 03080763 (8мм)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 59"

    "Направляющая 03080762 (9мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Направляющая 03080761 (11мм)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 61"

    "Направляющая 03080760 (12мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Направляющая 03080759 (13мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Направляющая 03080739 (10мм)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 64"

    "Направляющая 03080714 (8мм)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 65"

    "Направляющая 03080713 (9мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Направляющая 03080658 (10мм)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Направляющая 03080657 (10мм)"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить