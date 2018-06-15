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    Главная / Торги / Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806229Дата и время окончания срока приема заявок Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 02:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение "А" к договору "Система контроля"

    Отгрузочные реквизиты ООО Эльгауголь

    Техническое задание (приложение 2)

    Проект спецификации

    Проект договора поставки в редакции ООО Эльгауголь

    Закупочная документация с формами для заполнения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19645

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симоненко Анастасия Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 12:0031.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806229Подведение итогов не позднее Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка коронок, зубьев на экскаватор Volvo EC360, ЕС460 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. 20 т. футовые контейнеры 1.1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», тел.: 8-914-116-45-55; тел.: 8-924-116-00-25. 2.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com 3. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 3.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»,тел.: 914-116-45-55, 914-282-98-33; Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки июль-сентябрь 2018 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя - базис поставки ст. Верхнезейск ДВ ЖД либо ст. Улак ДВ ЖД (согласно отгруз.реквизитам - см.закупочную документацию п.4.1). Обязательное наличие паспорта качества либо иного документа, удостоверяющего качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фиксатор VOE14524711 коронки Volvo EC460"

    Кол-во: 62

    "Позиция 2"

    "Зуб VOE14624281 ковша Volvo EC460"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Фиксатор VOE14524710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Зуб VOE14624280 ковша"

    Кол-во: 12

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