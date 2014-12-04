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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401738362
Уникальный номер закупки
УЗК-14/105
Наименование закупки
Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 33622 7-09-04
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
markova@baykonur.com
Ф.И.О. контактного лица
Маркова Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Байконур, ул. Королева, д.36
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.12.2014 12:00 GMT +304.12.2014 12:0004.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401738362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукцииг. Байконур, ул. Королева, д.36
Дата и время вскрытия заявок
04.12.2014 12:0004.12.2014 12:0004.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401738362Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукцииг. Байконур, ул. Королева, д.36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина автомобильного Аи 92 в виде талонной продукции
Начальная цена
4 997 333,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
99 946,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Байконур, пл.6, техническое здание 2, комната 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
51.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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