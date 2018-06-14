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Номер извещения
ГП806226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7172
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806226Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806226Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 16:0021.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806226Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201821.06.2018 16:0021.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806226Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ленты МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лента МКРЛ (войлок), шириной 50 мм, толщиной 30 мм (или аналог), в количестве 10 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
выборка со склада Поставщика или доставка до склада Покупателя (расположенному по адресу 196650, СПб, Колпино, Ижорский завод, д. б/н)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
23.99.19.111
23.99.61
Документация лота
Кол-во: 10
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