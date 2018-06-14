Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

График поставки товара по лотам: июль 2018 Цена должна быть с учетом стоимости упаковки с доставкой без НДС и доставки. Можно так же указать стоимость с учетом упаковки и доставки без НДС. Условия оплаты 60 календарных дней.