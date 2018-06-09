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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806258
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка Щебня ЗНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4267
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
e.yancheva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янчева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Щебень фр. 5-20 мм ГОСТ 8267-93 М1200, F300 Щебень фр.20-40мм ГОСТ 8267-93 М1200, F300
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень фр. 5-20 мм ГОСТ 8267-93 М1200, F300 Щебень фр.20-40мм ГОСТ 8267-93 М1200, F300
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Щебень фр. 5-20 мм ГОСТ 8267-93 М1200, F300 м3 827,501 Щебень фр.20-40мм ГОСТ 8267-93 М1200, F300 м3 1526
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, р-он Коротчаево промбаза ООО «Ямал-Логистик»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
08
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1526
Кол-во: 827.501
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