Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу АО Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, р-он Коротчаево промбаза ООО «Ямал-Логистик» (реквизиты грузополучателя указаны в приложении 2 к техническому заданию) Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 (тридцати календарных) дней от даты поставки всего объема.