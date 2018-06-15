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Номер извещения
ГП806224
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/18-0318
Наименование закупки
На право заключения Договора/Дополнительного заключения к действующему договору на поставку патронированных водоустойчивых эмульсионных взрывчатых веществ в адрес ООО «Эльгауголь» во II полугодии 2018 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
igor.drozdov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Дроздов Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения Договора/Дополнительного заключения к действующему договору на поставку патронированных водоустойчивых эмульсионных взрывчатых веществ в адрес ООО «Эльгауголь» во II полугодии 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201831.12.2018 12:0031.12.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806224Подведение итогов не позднее Право заключения Договора/Дополнительного заключения к действующему договору на поставку патронированных водоустойчивых эмульсионных взрывчатых веществ в адрес ООО «Эльгауголь» во II полугодии 2018 г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения Договора/Дополнительного заключения к действующему договору на поставку патронированных водоустойчивых эмульсионных взрывчатых веществ в адрес ООО «Эльгауголь» во II полугодии 2018 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
51
24
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2797
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