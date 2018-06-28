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    Главная / Торги / Закупка дверных блоков для УГПГ 2С

    Закупка дверных блоков для УГПГ 2С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 13:0028.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806262Дата и время окончания срока приема заявок Дверные блоки для УГПГ 2С. г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.134Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806262

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка дверных блоков для УГПГ 2С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образец_Спецификации_к_типовому_договору_на_2017г.

    Реквизиты_Приложение_№2_к_ТЗ

    типовая_форма_договора_поставки_2018

    ТКП

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.134

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дверные блоки для УГПГ 2С.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806262Подведение итогов не позднее Дверные блоки для УГПГ 2С. г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.134

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дверные блоки для УГПГ 2С.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу АО Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, р-он Коротчаево промбаза ООО «Ямал-Логистик» (реквизиты грузополучателя указаны в приложении 2 к техническому заданию)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    22.23.14

    Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дверной ДПВ Оп Пр 2100-1070 ГОСТ 30970-2014, укомплектован креплением, фурнитурой, резиновым уплотнителем в притворах, с самозакрыванием по ГОСТ Р 56177-2014 RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дверь ДСН, Оп, Л, Брг, Вн (2100-1000) ГОСТ 31173-2016, укомплектован креплением, фурнитурой, резиновым уплотнителем в притворах, с самозакрыванием по ГОСТ Р 56177-2014 RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок дверной ДПВ О Бпр Дп П Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, двери оборудовать доводчками и уплотнениями в притворах, ширина 800 мм и 400 мм RAL7004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Блок дверной ДПВ О Бпр Дп Л Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, двери оборудовать доводчками и уплотнениями в притворах, ширина 800 мм и 400 мм RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р 2100-1300 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, шириной 800 и 400 мм RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-770 ГОСТ 30970-2015 в комплекте с материалами и метизами для монтажа RAL7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп П Р 2070-770 ГОСТ 30970-2015 в комплекте с материалами и метизами для монтажа RAL7004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Дверной блок ДСВ ДКЛН М3 2380х1980 ГОСТ 31173-2016, RAL7004, укомплектован накладным доводчиком верхнего расположения по ГОСТ Р 556177-2014 и уплотнением в притворах, предел огнестойкости EI15. RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Дверной блок ДСВ КППН М3 2080х980 ГОСТ 31173-2016, RAL7004, укомплектован накладным доводчиком верхнего расположения по ГОСТ Р 556177-2014 и уплотнением в притворах, предел огнестойкости EI15. RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Дверной блок ДСВ КПЛН М3 2080х980 ГОСТ 31173-2016, RAL7004, укомплектован накладным доводчиком верхнего расположения по ГОСТ Р 556177-2014 и уплотнением в притворах, оборудовать самозапирающимся замком ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения согласно ПУЭ изд.7 п.4.1.2.3, предел огнестойкости EI15. RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100-900 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками, цвет RAL 7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками, цвет RAL 7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками, цвет RAL 7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Блок дверной ДПН ГПЛ 2070х970 ГОСТ 30970-2014 комплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Блок дверной ДПН ГППр 2070х970 ГОСТ 30970-2014 комплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Блок дверной ДПВ ГП Оп Пр Р 2100-100 ГОСТ 30970-2014 из ПВХ 7004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-870 ГОСТ 30970-2014 RAL7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 RAL7004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004"

    Кол-во: 11

    "Позиция 24"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Блок дверной ДСВ КПВн 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок дверной ДСВ КЛВн 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Блок дверной ДСВ КЛН 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Блок дверной ДСВ КПН 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Блок дверной ДСВ ДКВн 2070-1370 ГОСТ 31173-2003 RAL7004"

    Кол-во: 5

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