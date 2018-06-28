Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу АО Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, р-он Коротчаево промбаза ООО «Ямал-Логистик» (реквизиты грузополучателя указаны в приложении 2 к техническому заданию) Рассчитать логистику >

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блок дверной ДПВ Оп Пр 2100-1070 ГОСТ 30970-2014, укомплектован креплением, фурнитурой, резиновым уплотнителем в притворах, с самозакрыванием по ГОСТ Р 56177-2014 RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Дверь ДСН, Оп, Л, Брг, Вн (2100-1000) ГОСТ 31173-2016, укомплектован креплением, фурнитурой, резиновым уплотнителем в притворах, с самозакрыванием по ГОСТ Р 56177-2014 RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Блок дверной ДПВ О Бпр Дп П Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, двери оборудовать доводчками и уплотнениями в притворах, ширина 800 мм и 400 мм RAL7004" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Блок дверной ДПВ О Бпр Дп Л Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, двери оборудовать доводчками и уплотнениями в притворах, ширина 800 мм и 400 мм RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р 2100-1300 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, шириной 800 и 400 мм RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-770 ГОСТ 30970-2015 в комплекте с материалами и метизами для монтажа RAL7004" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп П Р 2070-770 ГОСТ 30970-2015 в комплекте с материалами и метизами для монтажа RAL7004" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Дверной блок ДСВ ДКЛН М3 2380х1980 ГОСТ 31173-2016, RAL7004, укомплектован накладным доводчиком верхнего расположения по ГОСТ Р 556177-2014 и уплотнением в притворах, предел огнестойкости EI15. RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Дверной блок ДСВ КППН М3 2080х980 ГОСТ 31173-2016, RAL7004, укомплектован накладным доводчиком верхнего расположения по ГОСТ Р 556177-2014 и уплотнением в притворах, предел огнестойкости EI15. RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Дверной блок ДСВ КПЛН М3 2080х980 ГОСТ 31173-2016, RAL7004, укомплектован накладным доводчиком верхнего расположения по ГОСТ Р 556177-2014 и уплотнением в притворах, оборудовать самозапирающимся замком ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения согласно ПУЭ изд.7 п.4.1.2.3, предел огнестойкости EI15. RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100-900 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками, цвет RAL 7004" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками, цвет RAL 7004" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2100-1000 ГОСТ 30970-2014, укомплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками, цвет RAL 7004" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Блок дверной ДПН ГПЛ 2070х970 ГОСТ 30970-2014 комплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Блок дверной ДПН ГППр 2070х970 ГОСТ 30970-2014 комплектован доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками RAL7004" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Блок дверной ДПВ ГП Оп Пр Р 2100-100 ГОСТ 30970-2014 из ПВХ 7004" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-870 ГОСТ 30970-2014 RAL7004" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 RAL7004" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004" Кол-во: 11

"Позиция 24" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 RAL7004" Кол-во: 9

"Позиция 25" "Блок дверной ДСВ КПВн 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Блок дверной ДСВ КЛВн 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Блок дверной ДСВ КЛН 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004" Кол-во: 3

"Позиция 28" "Блок дверной ДСВ КПН 2070-970 ГОСТ 31173-2003 RAL7004" Кол-во: 4