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Номер извещения
ГП806252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка МП для обустройства объектов Нефтяной оторочки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4199
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.peresedov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Переседов Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка МП для Обустройства объектов Нефтяной оторочки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МП для Обустройства объектов Нефтяной оторочки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-КутРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.105
Кол-во: 2.102
Кол-во: 19.005
Кол-во: 0.106
Кол-во: 0.33
Кол-во: 0.57
Кол-во: 0.089
Кол-во: 5.087
Кол-во: 20.353
Кол-во: 6.451
Кол-во: 0.024
Кол-во: 1.483
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.082
Кол-во: 0.024
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