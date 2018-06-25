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    Главная / Торги / Закупка МП для обустройства объектов Нефтяной оторочки

    Закупка МП для обустройства объектов Нефтяной оторочки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806252Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МП для Обустройства объектов Нефтяной оторочкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МП для обустройства объектов Нефтяной оторочки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТКП

    Документация

    Спецификация типовая

    Руководство к ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4199

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.peresedov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Переседов Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МП для Обустройства объектов Нефтяной оторочки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 16:0031.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806252Подведение итогов не позднее Закупка МП для Обустройства объектов Нефтяной оторочкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МП для Обустройства объектов Нефтяной оторочки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 19

    "Позиция 3"

    "Двутавр 16Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Арматура 8 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Арматура 12 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лист ромб В-К-ПУ-12,0 ГОСТ 8568-77* Ст3сп ГОСТ 380-2005* Итог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лист ПВ1 608х800х2000 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С Итог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.139

    "Позиция 19"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 4.617

    "Позиция 20"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.105

    "Позиция 21"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 2.102

    "Позиция 22"

    "Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 19.005

    "Позиция 23"

    "Двутавр 16Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.106

    "Позиция 24"

    "Арматура 8 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 25"

    "Арматура 12 АI ГОСТ 5781-82* Итог"

    Кол-во: 0.57

    "Позиция 26"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.089

    "Позиция 27"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 5.087

    "Позиция 28"

    "Лист ромб В-К-ПУ-12,0 ГОСТ 8568-77* Ст3сп ГОСТ 380-2005* Итог"

    Кол-во: 20.353

    "Позиция 29"

    "Лист ПВ1 608х800х2000 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп ГОСТ 380-2005 Итог"

    Кол-во: 6.451

    "Позиция 30"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 31"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 1.483

    "Позиция 32"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 33"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88 Итог"

    Кол-во: 0.082

    "Позиция 34"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С Итог"

    Кол-во: 0.024

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