Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.20-40 известн. = 1500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806219 Уникальный номер закупки 1568-2 Номер закупки Наименование закупки Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.20-40 известн. = 1500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры договор документы схема

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова: щебень

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