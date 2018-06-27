www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Компенсирующие мероприятия цех 37
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компенсирующие мероприятия в цехе № 37
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 14:00 GMT +327.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806218Дата и время окончания срока приема заявок Компенсирующие мероприятия в цехе № 37Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806218Дата и время вскрытия заявок Компенсирующие мероприятия в цехе № 37Колпино
Подведение итогов не позднее
17.08.2018 14:0017.08.2018 14:0017.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806218Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия в цехе № 37Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компенсирующие мероприятия в цехе № 37
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории Заказчика . Посещение объектаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
45.21.72.192
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.