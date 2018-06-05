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Номер извещения
ГП806214
Уникальный номер закупки
1568
Наименование закупки
Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 16:00 GMT +305.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 16:0005.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806214Дата и время вскрытия заявок Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 15:3013.06.2018 15:3013.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806214Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201813.06.2018 15:3013.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806214Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18
Начальная цена
1 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
14.21.12.110
08
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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