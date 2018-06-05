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    Главная / Торги / Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18

    Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806214

    Уникальный номер закупки

    1568

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2018 16:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    документы

    схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 208

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    щебень

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 16:00 GMT +305.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 16:0005.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806214Дата и время вскрытия заявок Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2018 15:3013.06.2018 15:3013.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806214Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 15:3013.06.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806214Подведение итогов не позднее Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18

    Начальная цена

    1 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по схемеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    14.21.12.110

    Галька, гравий, щебень

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Щебень марки 600-800 (но не ниже 600) фр.5-20 известн. = 500 м3 по цене 1300 р. с НДС 18% за 1 м3 и доставкой на объект Белые Столбы по 500 м3 в сутки. Начало поставки 06.06.18. Поставка всего объема до 13.06.18"

    Кол-во: 500

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